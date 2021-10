Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Unbekannte werfen Gegenstand von Autobahnbrücke auf PKW

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Freitag, 1. Oktober 2021 wurde der PKW einer 50 Jahre alten Nettetalerin auf der Autobahn 61 durch einen unbekannten Gegenstand getroffen. Die Frau fuhr gegen 14:30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Koblenz als sie auf der Brücke im Bereich Lobberich-Dyck drei dunkel gekleidete Jugendliche sah. Eine der Personen warf plötzlich einen kleinen Gegenstand (evtl. einen Stein) auf das Auto der Nettetalerin. Die Windschutzscheide wurde beschädigt aber glücklicherweise nicht durchschlagen. Die Fahrerin kam durch den Schock kurz ins Schleudern, blieb jedoch unverletzt. Bei einer anschließenden Fahndung konnten die verdächtigen Personen nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf die drei Personen bitte an das Verkehrskommissariat über die Rufnummer 02162/377-0. /tk (823)

