Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstag, 2. Oktober 2021, um 01:05 Uhr, versuchter ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus auf der Fasanenstraße in Viersen-Dülken einzubrechen. Vermutlich mit einem Brecheisen hebelte er die Tür auf und gelangte ins Haus. Dort wurde er jedoch von den Bewohnern bemerkt und er suchte ohne Beute das Weite. Der Mann trug eine helle Sweatshirt-Jacke, einen Rucksack hatte er auf dem Rücken geschnallt. Über der Kapuze trug er große auffällige Kopfhörer mit einem breiten Bügel. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder verdächtige Personen bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzen. /fd (824)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell