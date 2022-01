Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220131.1 Heikendorf: Vier Personen bei Unfall verletzt

Heikendorf (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verunfallte ein betrunkener Autofahrer auf der Kreisstraße 51 in Höhe Heikendorf. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer kamen mit Verletzungen in Kieler Kliniken.

Gegen 00:45 Uhr meldete ein unbeteiligter Ersthelfer der Einsatzleitstelle, dass er auf einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 51 zugekommen sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der 18-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes die Kreisstraße aus Mönkeberg kommend in Fahrtrichtung Heikendorf befahren. Circa 50 Meter hinter dem Ortsausgang Mönkeberg habe der 18-Jährige die Kontrolle über den SUV verloren, sei auf den dortigen Grünstreifen geraten und schließlich mit einem Baum kollidiert. Ein weiteres Fahrzeug sei bei dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Der Fahrer und ein 18-jähriger Mitfahrer zogen sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Zwei 17-jährige Mitfahrer verletzten sich schwer. Alle Unfallbeteiligten kamen nach notärztlichen Untersuchungen mit Rettungswagen in Kieler Kliniken. Eine freiwillige Atemalkoholmessung bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,91 Promille. Ein Arzt im Krankenhaus entnahm ihm eine Blutprobe.

An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Wagen wurde abgeschleppt. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa anderthalb Stunden voll gesperrt.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Heikendorf haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke sowie des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Bei der Unfallaufnahme unterstützen Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Schwentinental und des Polizeibezirksreviers Kiel.

Maike Saggau

