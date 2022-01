Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220128.2 Kiel: Einbrecher nach Festnahme in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Am Mittwochmittag nahmen Spezialkräfte aus Schleswig-Holstein drei Männer vorläufig fest, gegen die der Tatverdacht besteht, mindestens drei Wohnungseinbruchstaten vollendet begangen zu haben. Zudem erfolgte in den vergangenen Tagen eine vorläufige Festnahme nach einer versuchten Tat. Zwei der Männer kamen am Donnerstag in Untersuchungshaft. Diese Festnahmen gelangen aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen der Schutz- und Kriminalpolizei aus den Polizeidirektionen Kiel und Neumünster.

Am Mittwochmittag gelang, nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Kiel und Rendsburg, Spezialkräften der Landespolizei Schleswig-Holstein im Bereich des Hamburger Hauptbahnhofes die vorläufige Festnahme von drei männlichen Tatverdächtigen im Alter von 26 und 28 Jahren. Die Männer stehen in dringendem Tatverdacht drei vollendete Wohnungseinbruchsdiebstähle im Laufe des Jahres 2022 begangen zu haben. Zum Zeitpunkt der Festnahme führten sie Teile das Stehlguts von drei Taten aus den Bereichen Bordesholm und Flintbek bei sich. Dieses konnte bereits teilweise durch die Geschädigten identifiziert werden.

Durch die Taten erlangten die Täter Schmuck im Wert von einem mittleren bis hohen vierstelligen Bereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die Männer das Land mit dem Zug verlassen wollten.

Im Vorwege kontrollierten Beamte und Beamtinnen bereits die Personen, da diese durch Anwohner in Wohngebieten in Flintbek und Felde als verdächtige Personen gemeldet worden sind.

Zudem nahmen Kieler Beamtinnen und Beamten die drei Männer am vergangenen Dienstag nach einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in dem Bereich Russee auf frischer Tat vorläufig fest. Die Tatverdächtigen sind bei der Tat durch die Geschädigte überrascht worden.

Nach weiteren parallellaufenden Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, sodass die vorläufigen Festnahmen erfolgten

Die drei Tatverdächtigen wurden Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter beim Kieler Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen zwei Männer, die sofort vollstreckt wurden. Bei einem 26-jährigen Tatverdächtigen war die Tatbeteiligung nicht eindeutig nachweisbar, sodass dieser zunächst auf freien Fuß kam. Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 12 in Kiel und die Rendsburger Kriminalpolizei prüfen aktuell, ob die Tatverdächtigen für weitere Einbruchstaten in Frage kommen.

