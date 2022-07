POL-BI: Diebstahl von Gartenstühlen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Ein Täter schlug am Samstag, 23.07.2022, einen Fußgänger und flüchtete mit dessen Handy. Die Polizei sucht Zeugen. Polizisten bemerkten im Rahmen der Streifenfahrt gegen 03:20 Uhr auf dem Jahnplatz in Richtung Friedrich-Verleger-Straße eine, an einer Bushaltestelle, am Boden kniende Person. Sie sprachen den 19-Jährigen aus Unterpleichfeld an und fragten nach seinem ...

mehr