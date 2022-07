POL-BI: Pkw-Fahrerin kollidiert mit Fußgänger und flüchtet

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Windelsbleiche - In der Nacht auf Freitag, 22.07.2022, entwendeten Unbekannte einen schwarzen 3er BMW an der Hermann-Windel-Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Der Besitzer des Wagens gab an, den schwarzen BMW 325d, Baujahr 2015, am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr am rechten Straßenrand abgestellt zu haben. Am nächsten Morgen, gegen 07:00 Uhr, stellte er fest, dass das Fahrzeug gestohlen worden war. Hinweise zum Diebstahl nimmt das ...

