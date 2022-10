Polizei Paderborn

POL-PB: Update: Telefonbetrüger erbeuten wieder Bargeld und Gold

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Aktualisierung zur Meldung von heute Vormittag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5344399

Am Freitagvormittag wurden weitere versuchte und ein zweiter vollendeter Betrugsfall vom Donnerstag bekannt. Die Opfer erstatteten Anzeige. Mit der im ersten Fall beschriebenen Masche eines Schockanrufs hatten die Täter ebenfalls am Donnerstag einen 70-jährigen Mann um knapp 60.000 Euro gebracht. In diesem Fall war nicht die angebliche Tochter sondern ein "Sohn" des Opfers in einen fingierten tödlichen Unfall verwickelt. Das Opfer hatte das Bargeld aus seinem Bankschließfach geholt und musste zur Übergabe auf einen Discounter-Parkplatz nach Paderborn fahren. Auch in diesem Fall hielten die Täter ihr Opfer permanent am Handy und ließen keine anderen Anrufe zu. Aufgrund der Menge betrügerischer Anrufe sind weitere erfolgreiche Taten nicht auszuschließen. Nicht alle Opfer melden sich bei der Polizei - oft weil Sie sich schämen, wenn ihnen klar wird, dass sie betrogen worden sind.

Neben den Schockanrufen gab es am Freitag auch Anzeigen wegen versuchten Betruges nach angeblichen Gewinnen in einer Lotterie oder anderen Glücksspielen. In diesem Fällen täuschen die Betrüger einen hohen Bargeld-Gewinn vor, der erst ausbezahlt werden soll, wenn die Opfer in Vorleistung gegangen sind.

