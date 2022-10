POL-PDWO: Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Wormser, 07.10.2022, 11:10 Uhr Vermisster Wormser wohlbehalten aufgefunden

Worms (ots) - Der 33-jährige Fahrer eines Kleinwagens befährt mit seiner wormser Familie (31-jährigen Frau, 7-jährigen Sohn) die L523 von Bobenheim-Roxheim kommend in Fahrtrichtung Worms. An der AS Worms Süd möchte er nach links in die Klosterstraße abbiegen. Hierbei übersieht er den bevorrechtigten Transporter des 50-jährigen Wormsers, welcher die L523 in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim befährt. Im Transporter ...

mehr