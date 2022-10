Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit leichtverletzter jugendlicher Person

Worms (ots)

Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr kommt es in der Friedrich-Ebert-Straße in Worms zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 15-jährige Person leichtverletzt wurde. Durch neutrale Zeugen konnte beobachtet werden wie ein Linienbus bereits kurze Zeit an einer Bushaltestelle stand, um Fahrgäste ein - und aussteigen zu lassen. Die 15-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Worms-Innenstadt kommend und übersah vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit den stehenden Linienbus und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß zog sich die Fahrradfahrerin eine Verletzung an der Stirn zu, welche durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden konnte. Im Anschluss konnte die jugendliche Person ihren Eltern übergeben werden.

