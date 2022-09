Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Diebstahl von acht Bürocontainern

Worms (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 22.09.2022, auf Freitag, 23.09.2022, werden von bisher unbekannten Tätern zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr insgesamt acht Bürocontainer vom Festplatz in Worms entwendet. Diese waren dort für das Oktoberfest aufgestellt worden. Der Wert eines jeden Containers liegt zwischen 7.000 Euro und 8.000 Euro. In den Containern befanden sich zudem jeweils zwei Tische und vier Stühle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell