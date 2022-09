POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) - Die Verkehrssicherheitsberater der Mainzer Polizei laden Interessierte zu einer großen Aktion in Worms ein. Am Dienstag, 6. September, 09:00h bis 15:00h, steht das Sicherheitsmobil des Polizeipräsidiums Mainz, auf dem Marktplatz in Worms. Interessierte können sich zum Thema Radfahren, Radfahrsicherheit und Verkehrsunfallprävention informieren. Dazu stehen ein Fahrradsimulator und eine Rauschbrille zur ...

