Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zeuge meldet randalierende Jugendliche

Warendorf (ots)

Ein Zeuge hat der Polizei am Freitag (05.08.2022, 03.00 Uhr) randalierende Jugendliche am Bahnhof in Telgte gemeldet.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchteten zwei Jugendliche vom Bahnsteig über die Gleise Richtung Wolbecker Straße. Am Bahnhof stellten die Polizisten einen beschädigten Terminal für die Abfahrtszeiten fest. Die unbekannten Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

Zwischen 16 und 25 Jahre alt, schlanke Figur, einer trug ein weißes - der andere ein schwarzes T-Shirt.

Wer kann Angaben zu den beiden Unbekannten machen oder hat sie am Bahnhof beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell