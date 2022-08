Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen melden Mann mit Schwert

Warendorf (ots)

Zeugen haben am Donnerstagabend (04.08.2022, 19.17 Uhr) einen Mann gemeldet, der ein Schwert an der Robert-Koch-Straße/Parkstraße im Stadtpark in Ahlen schwingen würde.

Vor Ort angekommen trafen die Polizisten auf einen 41-jährigen Ahlener, der tatsächlich ein Schwert in der Luft umherschwang. Die Beamten forderten ihn auf, das Schwert abzulegen - dem kam er nicht nach. Der 41-Jährige ging zunächst weiter und fuchtelte bedrohlich in Richtung der Beamten. Diese kündigten Folgemaßnahmen wie den Einsatz von Pfefferspray an - das ignorierte der Ahlener. Als er Richtung Spielplatzwiese ging und das Schwert weiter Richtung Polizisten steuerte, wurde Pfefferspray gegen ihn eingesetzt - ohne Wirkung. Der 41-Jährige setzte seinen Weg Richtung Steinmauer und Sitzbänke fort. Hier wollte er das Schwert zunächst wieder einstecken. Als ihm das misslang, ging er damit auf einen Polizisten los, dieser konnte dem Angriff aber ausweichen. Im weiteren Verlauf fuchtelte der Mann immer wieder gezielt in Richtung der Beamten, bedrohte und beschimpfte sie. Eine Polizistin forderte ihn erneut auf das Schwert abzulegen. Statt dem nachzukommen, zielte er auf die Beamtin und griff direkt an - sie schaffte es auszuweichen.

Auf der Kampstraße blieb der 41-Jährige kurz stehen - die Beamten brachten iihn hier mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden und nahmen ihm das Schwert ab.

Ein freiwilliger Drogenvortest war positiv. Die Beamten brachten den Mann in das Polizeigewahrsam und von hier ging es in eine Fachklinik. Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.

Am Rande des Einsatzes versuchte ein 50-jähriger Ahlener die polizeilichen Maßnahmen zu stören - dieser steht in keinen Zusammenhang mit dem Schwertschwinger.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell