Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstähle in Kindertagesstätten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 4. Februar 2022, bis Montag, 7. Februar 2022, brachen bislang unbekannte Täter*innen in Kindertagesstätten in der Schreberstraße sowie in der Moorkampstraße in Delmenhorst ein.

In beiden Fällen wurde sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt in die Innenräume verschafft. In der Schreberstraße durchsuchten die Täter*innen die Räumlichkeiten und verursachten so weiteren Sachschaden am Mobiliar.

Die unbekannten Personen erlangten an beiden Tatorten Bargeld und elektronische Geräte.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter*innen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

