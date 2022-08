POL-WAF: Telgte. Fußgänger verletzt nach Beinahe-Zusammenstoß

Warendorf (ots) - Zeugen haben am Donnerstagabend (04.08.2022, 19.17 Uhr) einen Mann gemeldet, der ein Schwert an der Robert-Koch-Straße/Parkstraße im Stadtpark in Ahlen schwingen würde. Vor Ort angekommen trafen die Polizisten auf einen 41-jährigen Ahlener, der tatsächlich ein Schwert in der Luft umherschwang. Die Beamten forderten ihn auf, das Schwert abzulegen - dem kam er nicht nach. Der 41-Jährige ging ...

