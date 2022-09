Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Monsheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am gestrigen Dienstag, den 06.09.2022. Gegen 06:05 Uhr war ein 53-Jähriger aus dem Donnersbergkreis mit seinem PKW auf der B271 in Richtung Bockenheim unterwegs, als er beim Linksabbiegen den PKW eines entgegenkommenden 48-Jährigen aus dem Landkreis Alzey-Worms übersah. Der 48-Jährige wurde infolge der Kollision leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

