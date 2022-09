Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Täter gestellt

Worms (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 06.09.2022 gegen 04:00 Uhr, versuchten zwei Täter einen Zigarettenautomaten in der Rheinstraße aufzubrechen. Eine Anwohnerin hörte laute Geräusche und wählte den Notruf. Durch Streifenwagenbesatzungen der Wormser Polizei konnten beide Täter, eine 22-jährige Wormserin und ein 21-jähriger Wormser, gestellt werden. Der 22-Jährige versuchte zuvor fußläufig zu flüchten. Am Tatort konnten verschiedene Werkzeuge aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Wormser müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. In solchen Fällen kann eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren verhängt werden.

