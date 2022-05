Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Roller auf dem Prüfstand+Falsche Bankangestellte rufen an+Metalldiebstahl+Auseinandersetzung in Geißen+MTB weg+Cabrio-Dach beschädigt+Unfallfluchten

Gießen: Verkehrsdienst überprüft Rollerfahrer - Zwei Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen kontrollierten am Donnerstag im Gießener Stadtgebiet die Regeltreue von Verkehrsteilnehmern. Insbesondere nahmen sie Rollerfahrer ins Visier und überprüften dessen Fahrtüchtigkeit und Fahrtauglichkeit ihrer motorisierten Kleinkrafträder gelegt. Zwischen 07.00 und 13.00 Uhr überprüften sie 14 Kleinkrafträder, drei Leichtkrafträder und einen PKW. Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, in zwei Fällen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und in einem Fall wegen des Verstoßes gegen das Betäubungmittelgesetz. Zudem stellten die Beamten sieben Mängelkarten, u. a. Ablauf der Hauptuntersuchung, nicht mitgeführte Papiere oder abgefahrene Reifen. Die Fahrer müssen innerhalb einer Frist die Mängel beseitigen oder Dokumente bei der Polizei vorzeigen.

Auf zwei Gießener im Alter von 35 und 50 Jahren kommen Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Sie waren mit getunten Rollern unterwegs. Bei der Überprüfung auf dem Rollenprüfstand wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der Test der beiden Bikes auf dem Rollenprüfstand brachte es auf über 70 km/h bei erlaubten 45 km/h.

Im Stadtgebeit stellten die Ordnungshüter zwei Rotlichtverstöße fest, die offenbar die Gefährung anderer Verkehrsteilnehmer zur Folge hatten. Auf die PKW-Fahrer im Alter von 74 und 75 Jahren kommen nun Sanktionen in Form eines Fahrverbots, Punkte in Flensburg und eine Geldbuße in dreistelliger Höhe zu.

Einer Zivilstreife fiel ein Fußgänger auf, der einen Roller ohne Kennzeichen schob. Bei seiner Kontrolle fanden sie bei ihm 18 Gramm Marihuana sowie ein nicht legales Pfefferspray und stellten es sicher. Die Ermittler leiteten ein Verfahren gegen den 18-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz ein.

Ein 21-Jähriger Fahrer eines LKR hatte ein Einhandmesser bei seiner Kontrolle dabei. Da es sich hierbei um einen verbotenen Gegenstand handelt, stellten die Spezialisten es sicher und leiteten ein Ordnungsverfahren ein.

Landkreis Gießen: Kripo warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Mehrere Bewohner des Landkreises erhielten in der vergangenen Woche Anrufe von Betrügern. Diese gaben sich als Bankmitarbeiter aus, um an sensible Daten von den Angerufenen zu kommen. Diese Masche verlief in einem Fall erfolgreich für den Betrüger. Er gaukelte einer 67-jährigen Frau vor, dass von ihrem Konto Überweisungen nach Litauen getätigt worden seien. Die Angerufene erhielt einen TAN von einem falschen Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung und sollte das nach Litauen gebuchte Geld online zurückbuchen. Tatsächlich kam es dann in der Folge offenbar zu einer Abbuchung in Höhe von fast 15.000 Euro.

Diese Verfahrensweise ist eine von Vielen, die Betrüger nutzen um das Geld den Opfern aus der Tasche zu ziehen. Mangelnde Kenntnis oder Unsicherheiten bei Online-Geschäften nutzen die Betrüger oftmals, um erfolgreich zu sein.

Die Polizei gibt hierzu folgende Tipps:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie bewusst auf und wählen Sie die Ihnen gängige Rufnummer Ihrer Bank/ der Polizei/ Ihrer Verwandten.

- Übergeben Sie niemals Geld, Wertsachen oder sensible Daten an Ihnen unbekannte Personen.

Nähere Informationen sowie Beratungen zu den Betrugsarten, aber auch anderer Präventionsthemen, erhalten Interessierte in Gießen bei der Kriminalpolizeilichen Beraterin Claudia Zanke unter Tel. 0641/7006-2050.

Gießen: Metalldiebe festgenommen

Die Polizei nahm am Donnerstagabend nach einem Altmetalldiebstahl einen 17-Jährigen und einen 51-Jährigen fest. Ein Zeuge meldete gegen 20.20 Uhr zwei Personen, die aus einem Container eines Kaufhausgeländes in der Gottlieb-Daimler-Straße Altmetall auf einen LKW laden würden. Auf der Anfahrt zum Tatort, fiel einer Streife ein LKW auf. Sie folgten dem Fahrzeug und stoppten es an der Bundesstraße 49. Auf der Ladefläche befand sich offenbar das zuvor gestohlene Metall. Der Aufforderung, das Diebesgut wieder in die Container zu laden, kamen die in Wetzlar lebenden Diebe nach. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ordnungshüter die Beiden wieder. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahl verantworten.

Gießen: Auseinandersetzung am Marktplatz

Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr gerieten am Marktplatz zwei Männer im Alter von 34 und 61 Jahren in einen Streit. In dessen Verlauf schlugen sich die Streithähne, unter anderem auch mit einem Gegenstand. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Mountainbike weg

Auf ein Mountainbike des Herstellers Decathlon hatten es Unbekannte in der Westanlage abgesehen. Die Unbekannten stahlen das graue Fahrrad zwischen 18.00 Uhr am Mittwoch (11. Mai) und 10.00 Uhr am Montag. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des etwa 350 Euro Bikes machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Cabrio in der Ludwigstraße beschädigt

In der Ludwigstraße beschädigten Unbekannte das Verdeck eines blauen VW Cabrio. Das Auto stand dort zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch und 00.30 Uhr am Donnerstag. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Unfallflucht in Harbach

2.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Opel nach einer Unfallflucht zwischen Mittwoch (18.Mai) 14.00 Uhr und Donnerstag (19.Mai) 17.00 Uhr in Harbach. Der Unbekannte befuhr die Hattenröder Straße und kam offenbar in Höhe der Hausnummer 22 von der Fahrbahn ab und beschädigte den geparkten roten Astra auf der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: Hyundai touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Donnerstag (19. Mai) zwischen 07.00 Uhr und 08.15 Uhr in der Gießener Straße einen geparkten Hyundai. Als der Besitzer zu seinem braunen I30 zurückkam, war dieser am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

