POL-GI: Audi in Grünberg entwendet+Scheibe eingeschlagen+Auseinandersetzung in Gießen+MTB gestohlen+Unfälle und Unfallfluchten

Grünberg: Audi entwendet

Auf einen Audi hatten es Autodiebe in der Burgstraße in Beltershain abgesehen. Die Diebe entwendete den weißen Q5 am Donnerstag gegen 03.00 Uhr. Der Besitzer hörte die Startgeräusche des PKW und sah wie sich die Diebe mit seinem Auto aus dem Staub in Richtung Autobahn machten. Wer hat dort Donnerstagfrüh gegen 03.00 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des weißen Audi Q5 und oder dem Nummernschild GI-NA 8815 machen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Scheibe eines in der Westanlage geparkten Audi auf. Zwischen 23.00 und 01.15 Uhr machten sie sich an dem PKW zu schaffen und entwendeten daraus eine Handtasche und ein Tablet. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Auseinandersetzung im Asterweg

Im Asterweg gerieten Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zwei Männer in Streit. In dessen Verlauf zog eine 49-Jähriger einen Autofahrer im Alter von 46 Jahren aus bislang unbekannten Gründen aus dem Fahrzeug. Anschließend versuchte er den 46-Jährigen zu schlagen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Mountainbike gestohlen

Auf ein Mountainbike des Herstellers Cube hatten es Fahrraddiebe am Dienstag in der Rodtbergstraße abgesehen. Die Diebe stahlen das schwarz-blaue Bike zwischen 16.00 und 18.00 Uhr. Wer hat den Diebstahl des etwa 570 Euro teuren Rades beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen. 0550171/2022

B3/Staufenberg: Zusammenstoß beim Spurwechsel

Dienstagfrüh (17.Mai) gegen 05.45 Uhr befuhr ein Unbekannter die rechte Fahrspur der Bundesstraße 3 von Gießen in Richtung Marburg. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten zog der Unbekannte auf die linke Fahrspur. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 29-Jährigen. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Vorbeifahren VW gestreift

Offenbar beim Vorbeifahren streifte ein bislang Unbekannter im Leihgesterner Weg einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem weißen Fox zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Reichenberger Straße

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Daimler nach einer Unfallflucht von Montag (16.Mai) in der Reichenberger Straße. Ein Unbekannter beschädigte den schwarzen C180 zwischen 07.40 Uhr und 15.00 Uhr an der rechten Fahrzeugseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Radfahrerin übersehen

Am Mittwoch (18.Mai) gegen 12.20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann in einem Mercedes die Heinestraße und beabsichtigte in die Gießener Straße abzubiegen. Offenbar übersah der Mercedes-Fahrer eine 56-jährige Radfahrerin, die die Gießener Straße befuhr. Der 24-Jährige touchierte die Radlerin leicht, sie kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 550 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B457/Lich: Schwerverletzter nach Unfall

Mittwochabend (18.Mai) gegen 22.20 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau aus Laubach in einem Mini Cooper die Bundesstraße 457 von Gießen in Richtung Hungen und beabsichtigte an der Ausfahrt zur Landstraße 3481 in Richtung Laubach abzubiegen. Dabei übersah die Mini-Fahrerin offenbar den VW eines entgegenkommenden 52-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der VW gegen einen aus Laubach kommenden und an der Haltelinie zur B457 wartenden Dacia einer 57-Jährigen geschleudert. Der 52-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Mini-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. An dem VW sowie dem Mini entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 25.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

