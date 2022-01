Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Änderung der Servicezeiten der Pressestelle der Feuerwehr Hamburg

Hamburg (ots)

Mit Wirkung vom 03.01.2022 hat die Pressestelle der Feuerwehr Hamburg die Servicezeiten wie folgt geändert: Der diensthabende Pressesprecher der Feuerwehr Hamburg steht Ihnen zukünftig werktags (Montag - Freitag) in der Zeit von 07:00 - 19:00 Uhr zur Verfügung. In diesem Zeitraum findet eine Betreuung an den medienrelevanten Einsatzstellen der Feuerwehr statt. Außerhalb der Servicezeiten übernehmen die Einsatzführungsdienste (in der Regel Zugführer, B- und A-Dienst) den "Pressedienst" an den Einsatzstellen. Ist dies in Ausnahmefälle nicht möglich, kann gerne ein Termin innerhalb der Servicezeiten vereinbart werden. Hier können auch gerne Interviews zu speziellen Sachverhalten und konkreten Fragestellungen kurzfristig nachgeholt werden. Ab 19:00 Uhr ist die Hotline der Pressestelle (Telefon 040- 42851 5151) weiterhin auf den Lagedienst in der Rettungsleitstelle geschaltet. Eine telefonische Erreichbarkeit des diensthabenden Pressesprechers ist außerhalb der Servicezeiten nicht mehr gegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Schneider Leiter Pressestelle Feuerwehr Hamburg

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell