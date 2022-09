Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines Einfamilienhauses

Gimbsheim (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend kam es zu einem Wohnhausbrand in einem Einfamilienhaus in Gimbsheim. Gegen 22:35 Uhr war der Brand aus bislang ungeklärter Ursache im Dachgeschoss ausgebrochen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Das Dachgeschoss brannte vollständig aus. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Die Bewohner blieben unverletzt. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Wormser Kriminalpolizei.

