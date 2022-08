Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Worms (ots)

Am 30.08.2022 gegen 14:00 Uhr befuhr eine 49-jährige Wormserin mit ihrem PKW die Renzstraße in Richtung Siegfriedstraße. Kurz vor der Einmündung zur Humboldstraße kam es aus zunächst ungeklärter Ursache zur Kollision mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Bei der medizinischen Untersuchung im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei der Fahrerin schließlich Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum. Die 49-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch vorsorglich und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen die unter Drogeneinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

