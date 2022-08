POL-PDWO: Backfischfestwochenende vom 27.08.2022 bis 28.08.2022

Worms-Herrnsheim (ots) - Am 26.08.2022 kam es gegen 11:26 Uhr zur Meldung eines Brandes in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Worms-Herrnsheim. Es stellte sich heraus, dass mehrere Möbel in der Wohnung brannten, wodurch das Inventar und die Wohnung stark beschädigt wurden. Die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses blieben unbeschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Feuer konnte durch die ...

