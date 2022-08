POL-NE: Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach vermisstem 13-Jährigen

Rhein-Kreis Neuss (ots) - Mit Beginn des neuen Schuljahres in NRW am Mittwoch (10.08.) nehmen wieder viele Kinder und Jugendliche am Straßenverkehr teil. Unter ihnen befinden sich auch 171 000 Schulanfängerinnen und Schulanfänger. Die Polizei Rhein-Kreis Neuss unterstützt die landesweite Aktion der Verkehrswacht "BREMS DICH! Schule hat begonnen." Der Start der ...

mehr