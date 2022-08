Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aktion "BREMS DICH! Schule hat begonnen." - Einladung zum Start der Kampagne

Mit Beginn des neuen Schuljahres in NRW am Mittwoch (10.08.) nehmen wieder viele Kinder und Jugendliche am Straßenverkehr teil. Unter ihnen befinden sich auch 171 000 Schulanfängerinnen und Schulanfänger.

Die Polizei Rhein-Kreis Neuss unterstützt die landesweite Aktion der Verkehrswacht "BREMS DICH! Schule hat begonnen." Der Start der diesjährigen Kampagne wird mit zwei Aktionen beworben:

Am Mittwoch (10.08.), von 07:30 bis 09:00 Uhr, werden Experten der Verkehrsunfallprävention zusammen mit Mitgliedern des Kooperationspartners ADFC am Benno-Nußbaum-Platz in Neuss (dortige Fahrradstraße) das Gespräch mit den Verkehrsteilnehmern suchen. Gemeinsam wollen die Partner für mehr Rücksicht gegenüber Schulkindern werben.

Mit dem Aufkleber "BREMS DICH! Schule hat begonnen." will die Polizei auf den Start des neuen Schuljahres hinweisen. Ebenfalls am Mittwoch (10.08.), um 11:00 Uhr, wird der Vorsitzende der Verkehrswacht, Stephan Vetten, vor dem Polizeigebäude an der Jülicher Landstraße in Neuss die Aufkleber auf den Streifenwagen anbringen.

Zu den Aktionen sind die Vertreterinnen und Vertreter der Presse eingeladen. Medienvertreter werden gebeten, sich bei Herrn Gereon Hogenkamp (Leiter Verkehrsunfallprävention) unter 02131 300-22300 oder per E-Mail DirVerkehrVDPraevention.Neuss@polizei.nrw.de anzumelden.

