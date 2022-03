POL-KLE: Kleve - Mercedes aufgebockt und Räder gestohlen

Emmerich am Rhein (ots) - Am Samstag 19.03.2022 um 15:55 Uhr befuhr ein 21 jähriger Mann aus Polen mit seinem Pkw BMW die Reeser Straße in Fahrtrichtung Rees und beabsichtigte nach links in die Weseler Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich hielt er zunächst verkehrsbedingt an und bog dann in die Weseler Straße ab. Hierbei übersah er einen 68 jährigen Kradfahrer ...

