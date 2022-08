Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer stürzt nach Unfall - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Freitag (05.08.), gegen 8 Uhr, kam es an der Straße "Am Sporthafen" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Radfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Neusser im Kurvenbereich aus noch ungeklärter Ursache.

Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat Neuss hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell