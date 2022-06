Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Bei Auffahrunfall Autofahrerinnen verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 8.6.2022, 9.50 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Stromberger Straße in Wadersloh mit zwei Leichtverletzten. Eine 64-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Stromberger Straße und musste an einer Engstelle wegen des Gegenverkehrs anhalten. Das bemerkte eine hinter ihr fahrende 22-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf den Pkw der Warendorferin auf. Rettungskräfte brachten die 64-Jährige und die 22-jährige Wadersloherin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

