Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Männer bei Verkehrsunfall auf der A 46 schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1060

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 46 bei Iserlohn sind am Mittwochabend (6. Oktober) zwei Männer schwer verletzt worden.

Den ersten Zeugenangaben zufolge war ein 23-Jähriger aus Altena gegen 19.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Brilon unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in Höhe der Anschlussstelle Iserlohn-Seilersee die Kontrolle über sein Auto, das ins Schleudern geriet. Es prallte schließlich in die Mittelleitplanke.

Weil sein Warnblinklicht offenbar nicht mehr funktionierte, wollte der 23-Jährige aussteigen. In diesem Moment fuhr ein 26-Jähriger aus Hemer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf das verunfallte Auto auf und prallte schließlich ebenfalls gegen die Leitplanke. Der 23-Jährige wurde durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die A 46 musste an der Unfallstelle bis ca. 23.35 Uhr gesperrt werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell