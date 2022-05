Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.5.2022 stellten Polizisten den Führerschein eines Autofahrers sicher, der gegen 5.10 Uhr mit seinem Auto auf der B 63 in Walstedde gegen eine Leitplanke prallte. Der 25-Jährige befuhr mit seinem Auto die Bundesstraße in Richtung Drensteinfurt, als der rechte Vorderreifen platzte. Dadurch kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend fuhr der junge Mann noch gegen einen Leitpfosten. Der Drensteinfurter stellte seinen Pkw auf einem Feldweg ab und verließ die Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren. Das erledigte ein aufmerksamer Bürger, so dass die Beamten weitere Ermittlungen bei dem 25-jährigen Halter durchführten. Aufgrund des erheblichen Sachschadens an der Leitplanke stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des Autofahrers sicher. Der gesamte Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

