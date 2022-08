Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Worms-Herrnsheim (ots)

Am 26.08.2022 kam es gegen 11:26 Uhr zur Meldung eines Brandes in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Worms-Herrnsheim. Es stellte sich heraus, dass mehrere Möbel in der Wohnung brannten, wodurch das Inventar und die Wohnung stark beschädigt wurden. Die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses blieben unbeschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Worms gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen zur Klärung der bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell