Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Worms, Odenwaldstraße (ots)

Am 25.08.2022 kommt es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Odenwaldstraße in Worms.

Zwei Fahrzeuge befahren hintereinander die Odenwaldstraße /K9 aus Worms-Pfeddersheim kommend in Fahrtrichtung Worms- Pfiffligheim. Durch beide Fahrzeugführer wird circa 200 Meter nach der Autobahnbrücke ein in gleicher Richtung fahrender Fahrradfahrer überholt. Als beide Fahrzeuge bereits wieder eingeschert sind kommt es zu einem Auffahrunfall, bei dem Sachschaden entsteht.

Da sich die Aussagen der Verkehrsunfallbeteiligten bezüglich der Ursache unterscheiden, werden nun unabhängige Verkehrsunfallzeugen gesucht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

