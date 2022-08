Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alleinunfall mit verletzter Person

Osthofen (ots)

Einer 26-jährigen Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms wurde nach eigenen Angaben "schwarz vor Augen", als sie mit ihrem PKW am gestrigen Mittwoch gegen 23:05 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Westhofen unterwegs war. An der Einmündung zur Ludwig-Schwamb-Straße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild sowie einer angrenzenden Hauswand. Die 26-Jährige musste leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht und ihr Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

