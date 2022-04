Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt bei polizeibekannter Person Softairpistole sicher

Aachen (ots)

Eine Streife der Bundespolizei hat am Montagabend einen 37-jährigen Iraner in der Vorhalle des Aachener Hauptbahnhofes kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er in seiner Bauchtasche griffbereit eine Softairpistole mitgeführt hatte. Da er keine Erlaubnis für das Führen einer Schusswaffe vorweisen konnte, wurde die Pistole sichergestellt. Sie war kaum von einer echten Schusswaffe zu unterscheiden. Der bereits wegen mehrerer Gewaltdelikte bereits Polizeibekannte wurde mit zur Wache genommen. Hier wurde er wegen des Waffendeliktes zur Sache vernommen und zur Anzeige gebracht. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen.

