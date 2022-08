Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzter Person

Worms (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer gegen 02:50 Uhr die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Mainz. Kurz nach der Anschlussstelle Gimbsheim verliert er vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit der rechtsseitig verlaufenden Leitplanke. Hierdurch gerät der Pkw ins Schleudern, fährt über die Gegenfahrbahn und stößt mit der linksseitig verlaufenden Leitplanke zusammen, wo er zum Stillstand kommt. Durch den Verkehrsunfall entsteht ein Totalschaden am Fahrzeug sowie Beschädigungen an den jeweiligen Leitplanken. Der Fahrer wird leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme können bei dem Fahrer Hinweise auf Alkoholkonsum erlangt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,03 Promille. Dem Fahrer wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241-8520 zu melden.

