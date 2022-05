Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ein Bier zu viel

Schmalkalden (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.05.2022 führten Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen Verkehrskontrollen im Bereich der Näherstille Straße in Schmalkalden durch. Um 03:42 Uhr kontrollierten sie einen 70-jährigen Ford-Fahrer. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Vorwert von 0,62 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in der Polizeistation Schmalkalden durchgeführt. Dieser bestätigte den Anfangsverdacht der Überschreitung der 0,5 Promillegrenze. Der Fahrer muss sich nun im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahren entsprechend verantworten.

