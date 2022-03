Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizei Andernach, für das Wochenende 18.03.22- 20.03.2022

Andernach (ots)

Im Zeitraum vom 18.03.2022- 20.03.2022 bearbeitete die Polizeiinspektion Andernach insgesamt 16 Verkehrsunfälle, bei denen es überwiegend bei Blechschäden blieb.

Nickenich:

Am 18.03.2022, gegen 14:14 Uhr, befuhr ein 22- jähriger Andernach die L 116 aus Rtg. Waldfrieden kommend in Rtg. Nickenich. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam dieser zunächst auf den Grünstreifen, woraufhin er im Anschluss die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum krachte. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer am Kopf verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Fahrzeugführer wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Plaidt:

Im Zeitraum vom 17.03.2022- 18.03.2022, kam es im Bereich Pommernhof in Plaidt, zu einem Diebstahl von amtlichen Kennzeichen. Von einem dort abgestellten schwarzen Volvo wurden die beiden amtlichen Kennzeichen entwendet. Am 19.03.2022 wurde in der Zeit von 20:30 - 21:00 Uhr, am Truck Point in Plaidt, an einem abgestellten LKW ein ausländisches Kennzeichen entwendet

Andernach:

Einbruch in Gaststätte. In der Nacht vom 17.03.22 auf den 18.03.2022, wurde in die Gaststätte "Zur Taubentränke" in Andernach, Taubentränke durch unbekannte Täter eingebrochen.

Andernach

Am 18.03.22, gegen 18:40 Uhr, kam es im Bereich des Waschplatzes in der Hans-Julius Ahlmann- Straße, in Andernach zu einer Nötigung. Im Streit um einen Waschplatz, drohte der Beschuldigte mit einem Baseballschläger und wollte damit das Fahrzeug des Geschädigten beschädigen. falls dieser den Waschplatz nicht freimachen würde.

Personen die Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632 -921-0 oder Wache.PiAndernach@polizei.rlp.de zu melden.

Plaidt:

Am 18.03.2022, gegen 12:00 Uhr, war eine Streife im Bereich der Ortslage Plaidt unterwegs. Als die Streife von einem Rollerfahrer entdeckt wurde, wollte dieser vor dem Streifenwagen flüchten. Der Rollerfahrer konnte nach kurzer Nachfahrt gestellt werden. Hier stellte sich heraus, dass der 34- jährige Fahrer zwar keine Versicherung und Führerschein für das Gefährt hatte, dafür aber ein entwendetes Kennzeichen am Fahrzeug und Alkohol im Blut. Da der Fahrer schon mehrfach einschlägig wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen war, wurde der Roller sichergestellt und eine Blutprobe bei dem Fahrer entnommen.

Urmitz:

Im Rahmen einer Personenkontrolle am 18.03.2022, gegen 22:25 Uhr, im Bereich Urmitz, wurden bei den beiden neunzehn und zwanzig Jahre alten Beschuldigten, aus der VGV Weißenthurm, Betäubungsmittel fest - und sichergestellt.

Andernach:

Im Rahmen einer Personenkontrolle, am 20.03.22, gegen 19:00 Uhr, in den Rheinanlagen in Andernach, konnten bei einem 16-jährigen aus der Verbandsgemeinde Mendig Marihuana und ein Joint fest- und sichergestellt werden. Der junge Mann wurde der Mutter übergeben.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen am Wochenende konnten insgesamt drei Fahrzeugführer festgestellt werden die unter dem Einfluss von Alkohol standen, sowie drei E-Scooter-Fahrer die ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs waren. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei teilt deshalb nochmals mit, dass das Führen eines E-Scooters ohne gültige Versicherung eine Straftat darstellt.

Andernach:

Am 19.03.2022, gegen 00:00 Uhr, wurde im Bereich Andernach, durch eine Streife ein Fahrradfahrer festgestellt, der in Schlangenlinien unterwegs war. Der freiwillige Alko-Test ergab bei dem 31- jährigen Andernacher eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille. Bei dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

