Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht der PI Boppard, 18. - 20.03.2022

Koblenz (ots)

Sankt Goar. Am Freitag, 18.03.2022, um 17:40 Uhr, kam es zwischen Boppard und St. Goar auf Höhe der Einmündung in die Gründelbachstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschäden. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, befuhren die beiden Unfallbeteiligten jeweils mit ihren Pkw die B 9 in Fahrtrichtung Sankt Goar, als ein den beiden Pkw vorausfahrender Kradfahrer aufgrund eines abbiegenden Lkw abbremsen musste. Während die hinter dem Krad folgende 27-jährige Pkw-Fahrerin ebenfalls abbremste, bemerkte die nachfolgende 26-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin dies zu spät und fuhr ihrer Vorderfrau auf. Beide Pkw-Führerinnen wurden dabei leicht verletzt und vorsorglich in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. An beiden Pkw entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro; ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der knapp einstündigen Unfallaufnahme musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden.

Boppard. Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten kam es am Samstagabend, 19.03.2022, in der Säuerlingsstraße in Boppard. Wie Zeugen mitteilten, sollen sich ursprünglich bis zu 30 Personen dort aufgehalten und zunächst angepöbelt haben. Bei Eintreffen der Polizei konnte noch eine 10-köpfige Gruppe angetroffen werden. Wie die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, entwickelte sich ein Streit zwischen einem 17-jährigen und einem 25-jährigen. Im weiteren Verlauf, indem sich wohl auch weitere Personen aus dieser Gruppe einmischten, kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung, möglicherweise auch durch einen Schlag mit einer Bierflasche. Der genaue Tatablauf ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und mussten ambulant behandelt werden. Die Personalien der Beteiligten und Zeugen wurden aufgenommen. Die Kontrahenten müssen sich nun jeweils in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell