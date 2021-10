Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Einbruch in Schmuckgeschäft in Grevesmühlen - zwei Festnahmen

Grevesmühlen (ots)

Ein Zeuge bemerkte in der letzten Nacht, gegen 01:30 Uhr, zwei Männer mit Taschenlampen in einem Schmuckgeschäft in Grevesmühlen und rief umgehend die Polizei.

Als die Polizei wenige Minuten später mit zwei Streifenwagen in der Wismarschen Straße eingetraf, konnten die eingesetzten Beamten zwei Männer auf dem Hinterhof des Geschäftes an der Flucht hindern und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des 35- und 45- Jährigen konnte diverses Stehlgut sichergestellt werden. Ersten Erkenntnissen zu Folge haben sich die Täter im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zum Geschäft verschaffen können und diversen Schmuck in Rucksäcken und Hosentaschen gesteckt. Der Gesamtschaden wird auf circa 10 000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen beide Männer aufgenommen.

Die Täter befinden sich im Polizeigewahrsam. Weitere Auskünfte erfolgen durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Schwerin.

Insofern keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell