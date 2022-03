Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg (11.-13.03.2022)

Buchholz (ots)

Landkreis Harburg - Wohnungseinbrüche

In der Zeit von Mittwochabend bis Freitagmittag drangen unbekannte Täter durch einschlagen einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Kornblumenweg in Asendorf ein. Das Haus wurde nach Diebesgut durchsucht und anschließend unerkannt geflüchtet.

Am Freitagabend hebelten Unbekannte ein Fenster in der Breiten Straße in Halvesbostel auf. Anschließend wurde die Doppelhaushälfte durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte im Heimstättenweg in Maschen ein. Hier wurde die Terrassentür aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht.

Hinweise zu den Taten nimmt der Zentrale Kriminaldienst für den Landkreis Harburg in Buchholz unter 041812850 entgegen.

Neu Wulmstorf- Diebstahl aus Wohnung und Keller

Am Freitagmittag schlich ein unbekannter Täter in Elstorf unbemerkt über den Wintergarten in das Haus der Geschädigten, während sich diese im Garten aufhielten. Als die Geschädigte das Haus betrat erwischte sie den unbekannten Dieb auf frischer Tat. Sie schrie laut um Hilfe, worauf der Täter sie schubste und über den Wintergarten in unbekannte Richtung floh.

Zwischen Freitag, 07:00 Uhr und Samstag, 22:00 Uhr gelangten unbekannte Täter in das Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses in Neu Wulmstorf. Sie verbogen das Scharnier der Aluminiumtür und gelangten so in das Kellerabteil der Geschädigten. Zwei Fahrrädern, darunter ein E-Bike, wurden durch die Täter entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer 040-33441990 zu melden.

Nenndorf - Tankbetrug

Die bisher unbekannte Täterschaft tankte am Freitag gegen 12:30 Uhr ihren Pkw, 3er BMW, mit über 60 Liter Superbenzin und entfernte sich anschließend vom Tankstellengelände in Nenndorf in unbekannte Richtung, ohne den fälligen Betrag zu bezahlen. Für die Tat nutzten die Täter zuvor vermutlich entwendete Kfz- Kennzeichen. Der Pkw wurde mit denselben Kennzeichenpaar wenige Stunden später im Bereich Bad Fallingbostel bei einer ähnlich gelagerten Tat beobachtet. Der Pkw, konnte in der Nahbereichsfahndung mit einer Panne, mit zwei Personen besetzt, angetroffen werden.

Drage - Zaun beschädigt und weggefahren

In der Zeit von Donnerstag, 20:00 Uhr, bis Freitag, 14:00 Uhr, wurde ein Zaun in der Straße "Im Siek in Drage" durch einen unbekannten Fahrzeugführer und dessen Pkw beschädigt. Der Verursacher verließ im Anschluss die Örtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe) (04171-7960) oder der Polizeistation Marschacht (04176-948930) zu melden.

Drage - Grünbereich entzündet sich

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Böschungsbrand im Bereich er Winsener Straße, gegenüber der Kompostieranlage Drage. Durch das Feuer wird eine ca. 1x3m große Grünfläche verbrannt. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Wie es zum Ausbruch des Brandes gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt.

Winsen Luhe) / Tönnhausen - Unter Alkohol E-Scooter gefahren

Am Samstag, gegen 22:50 Uhr, wurde in der Straße "Alter Viedeich" ein junger Mann (22 Jahre) auf seinem E-Scooter kontrolliert. Bei dem jungen Mann konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,37 Promille festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Neu Wulmstorf - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Ein 26-Jjährige wurde in den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 01:46 Uhr, in Neu Wulmstorf kontrolliert. Bei der Kontrolle fiel den eingesetzten Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Der Beschuldigte verweigerte eine Atemalkoholmessung, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Neu Wulmstorf - Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol

Am Samstagabend gegen 17:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Neu Wulmstorf zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher bog mit seinem Pkw nach links in die Bahnhofstraße ein, missachtete hierbei die Vorfahrt der entgegenkommenden Verkehrsteilnehmerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher hielt kurz am Unfallort an und stieg aus, bevor er sich anschließend in unbekannte Richtung entfernte. Der 60-jährige Fahrzeughalter konnte an der Wohnanschrift mit einer Alkoholisierung von 1,81 Promille (Atemalkohol) angetroffen werden. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren gegen den Halter eingeleitet.

A7 Höhe Garlstorf - Unfall durch Sekundenschlaf verursacht

Am Sonntagmorgen, um 02 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkw. Zwischen den Anschlussstellen Egestorf und Garlstorf geriet der Fahrzeugführer (33) mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte die Schutzplanke auf einer Länge von ca. 100 m, ehe das Fahrzeug im Grünbereich zum Stehen kam. Während der Unfallaufnahme gab der Lkw-Fahrer an eingeschlafen zu sein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

A 7 Höhe Toppenstedt - Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Ein aus der Republik Moldau stammender Fahrzeugführer (35) wurde am Samstagnachmittag bei Toppenstedt auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Person schon seit einigen Jahren in Deutschland wohnt und somit seinen moldawischen Führerschein, in ein nationales Dokument hätte umschreiben lassen müssen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

A1 Höhe Seevetal - Verdacht der Urkundenfälschung

In Höhe der Anschlussstelle Hittfeld wurde um 15:30 Uhr ein Pkw aus dem Landkreis Stade einer Kontrolle unterzogen. Der kolumbianische Fahrzeugführer (42), welcher bereits mehrere Jahre in Deutschland lebt, händigte den Beamten eine nicht mehr gültige Fahrerlaubnis und einen internationalen Führerschein aus. Letzteres erwies sich als ein so genanntes "Phantasiedokument", welches er über das Internet bezogen hatte. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

