Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Metalldiebe auf frischer Tat betroffen ++ Neu Wulmstorf - Fußgängerin übersehen und angefahren

Seevetal/Ramelsloh (ots)

Metalldiebe auf frischer Tat betroffen

Vier Männer im Alter von 18, 23, 26 und 32 Jahren sind am Mittwoch, 9.3.2022, dabei beobachtet worden, wie sie gegen 8 Uhr in der Straße Bei den Kämpen Metallschrott von einem Firmengelände entwenden wollten. Als die vier den Zeugen bemerkten, ergriffen sie mit ihrem Pkw die Flucht. Der Wagen konnte im Rahmen der Fahndung von Polizeibeamten angetroffen werden. Im Pkw befand sich noch eine größere Menge Metallschrott.

Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits am 1. März im Zusammenhang mit einem Metalldiebstahl vom selben Firmengelände beobachtet worden war. Gegen die vier Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Fußgängerin übersehen und angefahren

Auf der B 73 kam es am Mittwoch, 9.3.2022, gegen 9:00 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Mann bog mit seinem VW Passat, von der Liliencronstraße kommend, nach links in die B 73 in Fahrtrichtung Hamburg ab. Dabei übersah er offenbar eine 85-jährige Fußgängerin, die, vom Moorweg kommend, an der für sie grün zeigenden Ampelanlage die Bundesstraße in Richtung Liliencronstraße überqueren wollte. Der Mann erfasste die Fußgängerin. Sie wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

