FW-D: Feuer in einer Papierpresse - Feuerwehr zieht Papierpresse aus Lagerbereich uns löscht Flammen Dienstag, 26. Oktober 2021, 8.30 Uhr, Aachener Straße, Bilk

Ein Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters entdeckte am Dienstvormittag Rauch, der aus einer Papierpresse im Lagerbereich des Marktes aufstieg und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die in Brand geratene Papierpresse musste durch ein Feuerwehrfahrzeug aus dem hinteren Bereich des Marktes herausgezogen werden. Durch das Ausräumen und Ablöschen des brennenden Papieres konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Rettungsdienst untersuchte vorsorglich zwei Mitarbeitende, welche unverletzt blieben.

Am Dienstagmorgen erreichte die Leistelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung, dass aus einer Papierpresse eines Lebensmitteldiscounters Rauch aufstieg. Aufgrund der Meldung entsendete der Leitstellenmitarbeiter Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse in Bilk. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später vor Ort eintrafen, fanden diese im hinteren Bereich des Marktes eine Papierpresse, welche aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Sofort entsendete der Einsatzleiter einen Löschtrupp zur Brandbekämpfung in den Diskountermarkt. Parallel dazu kontrollierten weitere Einsatzkräfte den Markt auf gefährdete Menschen sowie auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Aufgrund einer Brandschutztüre - welche den Verkaufsraum vom Lagerraum trennt - bestand für die Besucher und Beschäftigten im Markt keine Gefahr. Um das Feuer wirksam zu löschen musste die Papierpresse mit einem Feuerwehrfahrzeug aus dem Lagerbereich gezogen werden, sodass die Einsatzkräfte mit ausreichenden Sicherheitsabstand zum Lebensmittelmarkt die Papierpresse ausräumten und die vorhandenen Glutnester ablöschten. Zwei Beschäftigte des Lebensmitteldiskounters standen bei Ausbruch des Feuers in unmittelbarer Nähe zur Papierpresse und atmeten geringe Mengen an Rauch ein. Vorsorglich untersuchten Notfallsanitäter der Feuerwehr beide Beschäftigten auf eine Rauchgasvergiftung. Beide blieben unverletzt und mussten nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehr Düsseldorf war mit rund 24 Einsatzkräften an der Einsatzstelle und kehrte nach gut einer Stunde zu ihren Wachen zurück.

