POL-PB: Brandstiftungen auf dem Westfriedhof in Paderborn am Sonntagmorgen

33102 Paderborn (ots)

Sonntag, 16.10.2022, 01:12 Uhr

33102 Paderborn, Riemekestraße, Westfriedhof

Auf dem Westfriedhof wurden durch unbekannte Täter an verschiedenen Stellen, nahezu gleichzeitig insgesamt 15 Mülltonnen oder Rollcontainer in Brand gesteckt. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr konnten mehrere Mülltonnen in Vollbrand festgestellt werden. Die Brandstellen verteilten sich über das gesamte Friedhofsgelände. Einige davon konnten durch die Polizei mittels Feuerlöscher und Wasser, das durch Anwohner zur Verfügung gestellt wurde, gelöscht werden. Im weiteren Verlauf wurden auf dem Friedhof an weiteren Stellen noch brennende Reste von Plastikmülltonnen und Plastikrollcontainern festgestellt werden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die im Bereich des Westfriedhofs und Nebenstraßen verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

