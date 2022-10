Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in den Netto Markt in Paderborn-Wewer am frühen Sonntagmorgen

33106 Paderborn-Wewer (ots)

Sonntag, 16.10.2022, 05:14 Uhr bzw. 00:11 Uhr 33106 Paderborn-Wewer, Alter Hellweg, dortiger Netto-Einkaufsmarkt

Durch einen Anlieferungsfahrer wurde gegen 05:14 Uhr festgestellt, dass in die im Netto-Markt befindliche Bäckerei eingebrochen wurde. Durch die Polizei wurde festgestellt, dass unbekannte Täter über das Dach ins Gebäude eingedrungen sind. Durch eine Zwischendecke stiegen die Täter in die Bäckerei ein, wo ein Wandtresor entwendet wurde. Weiterhin wurde eine Wand von der Bäckerei zum Netto-Markt durchbrochen. Nach ersten Ermittlungen wurde aus dem Netto-Markt eine größere Menge Zigaretten entwendet. Ein Wachdienst, der wegen einer Alarmauslösung das Objekt bereits gegen 00:11 Uhr das Objekt kontrollierte, hatte keine Feststellungen hinsichtlich eines Einbruchs. Möglicherweise liegt die Tatzeit auch schon um 00:11 Uhr.

Die Polizei Paderborn bittet deshalb Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen in Wewer, insbesondere in der Umgebung des Netto-Marktes verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell