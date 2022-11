POL-DN: 600 Liter Diesel aus Lkw abgepumpt

Düren (ots) - Im Darßer Weg in Düren haben Unbekannte am Dienstag (22.11.2022) einen 86-Jährigen in seiner Wohnung ausgeraubt. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Gegen 22:40 Uhr klingelten zwei Unbekannte an der Tür des 86-Jährigen. Als er öffnete, schlug ein männlicher Täter dem Mann in sein Gesicht. Der Täter sowie eine zweite Mittäterin durchsuchten im weiteren Verlauf die Wohnung. Mit Beute im unteren ...

mehr