Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: 5 - Jähriges Kind nach Fenstersturz verstorben

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 25.07.2022:

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag (24.7.2022), gegen 21.30 Uhr, in der Gießener Innenstadt, zu einem Sturz eines Jungen aus einem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf den asphaltierten Innenhof. Er wurde mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Dort erlag er heute Mittag seinen Verletzungen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Weitere Auskünfte können aktuell nicht gegeben werden.

Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Gießener Kriminalpolizei 0641 - 7006 6555 in Verbindung zu setzen.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell