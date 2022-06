POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Defekte Stromklemme löst Feuerwehreinsatz aus

Singen (ots) - Zu einem Unfall ist es am Dienstag am frühen Abend auf der Bundesstraße 34 kurz vor Singen gekommen. Eine 26-jährige Renault Clio-Fahrerin war auf der B 34 von Steißlingen in Richtung Singen unterwegs. Ein 20 Jahre junger Mann mit einem Mercedes fuhr vor dem Clio in dieselbe Richtung. An der Ampel auf der Kreuzung zur L 223 und zur L 220 bremste der ...

