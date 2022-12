Polizei Düren

POL-DN: Ladendiebe festgehalten

Düren/Jülich (ots)

Am Dienstag (27.12.2022) versuchten zwei Ladendiebe nachihrer Tat zu entkommen - beide wurden auf der Flucht gestoppt.

In Düren betrat ein 43-Jähriger gegen kurz vor zehn am Dienstag (27.12.2022) ein Geschäft auf der Zollhausstraße. Da er sich auffällig verhielt, habe sie ihn beobachtet, so eine 42-jährige Mitarbeiterin des Geschäfts. Als der Mann den Kassenbereich passierte, fiel der 42-Jährigen auf, dass sich unter der Jacke des Mannes mehrere Flaschen befanden. Gemeinsam mit dem hinzugerufenen Marktleiter verfolgte die Mitarbeiterin den Ladendieb über den Parkplatz. Als dieser merkte, dass ihm die beiden auf den Fersen waren, flüchtete er. Auf seiner Flucht verlor er eine der Flaschen bevor er dann von zwei Kunden auf dem Parkplatz aufgehalten wurde. Seine Gegenwehr hatte keinen Zweck - die hinzugerufene Polizei nahm den 43-Jährigen anschließend vorläufig fest.

In einem Verbrauchermarkt in der Straße "An der Leimkaul" war ein Haarschneidegerät das Objekt der Begierde. Einem Mitarbeiter des Geschäfts fiel gegen 17:45 Uhr ein 27-Jähriger auf, der das Gerät unter seiner Jacke versteckte. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von dem 41-jährigen Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen. Der 27-Jährige wurde daraufhin verbal aggressiv, stieß den Mitarbeiter von sich und flüchtete in das Ladeninnere. Dort konnte er dann festgehalten werden. Auch der 27-Jährige, der sich in Deutschland ohne festen Wohnsitz aufhält, wurde vorläufig festgenommen.

