POL-DN: Erneut zwei Einbrüche in Düren

Niederzier (ots) - Weil Beamte der Polizeiwache Jülich in einem Pkw Cannabis-Geruch wahrnahmen, setzten sie einen Diensthund ein - mit Erfolg. Am Freitagabend (23.12.2022) meldete ein Zeuge ein verdächtiges Fahrzeug in der Jülicher Straße in Huchem-Stammeln bei der Leitstelle. Die vier männlichen Insassen (29, 29, 20 und 29 Jahre alt) des Pkw, zugelassen in Essen, wurden daraufhin gegen 23:00 Uhr von Beamten der Polizeiwache Jülich kontrolliert. Während der Kontrolle ...

mehr