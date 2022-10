POL-HS: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Wegberg-Dalheim, Einbruch in Einfamilienhaus Am Samstag, den 08.10.2022, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 19:00 Uhr, brachen Unbekannte die zum Garten gelegene Tür eines Einfamilienhauses in der Beethovenstraße auf und verschafften sich so Zugang zu dem Haus. Im Haus wurden das Erdgeschoss und die erste Etage durchsucht. Ob etwas entwendet wurde Stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme ...

mehr